Общество

В Пензе уличные художники показали свое мастерство

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Граффити-фестиваль «Текстура» собрал под мостом имени В. П. Капашина тех, кто готов, несмотря на ноябрьскую погоду и личные дела, показать мастерство уличного рисунка.

«К молодежным инициативам я вообще отношусь положительно. Молодежный общественный совет при Пензенской городской думе активно работает, это была их идея. От нас потребовалась только небольшая финансовая поддержка - 50 тысяч, я считаю, не такие уж большие деньги. Ребята сами сорганизовались, сами приехали, сами закупили краски», - рассказал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Участникам фестиваля раздали 120 баллонов с красками. 13 человек - пензенские художники и их друзья из Москвы, Саратова и Нижнего Новгорода.

«Все объединено палитрой: два фиолетовых цвета, два бежевых, синий и голубой. Все рисуют в общей цветовой гамме, как бы кто ни отступил в стилистике - все будет единой картиной», - сообщил организатор фестиваля «Текстура» Никита Логинов.

«У меня тут человек-паук на фоне Пензы в классической графике», - пояснил участник фестиваля Алексей Манин (г. Нижний Новгород).

Дикий кот, символ 2023-го, выполнен Сергеем Павловым. Едва ли не самый взрослый участник фестиваля взялся за старое после трехлетнего перерыва.

«Важно дать молодежи свободные стены, чтобы они не занимались где-то там «в подполье», в гаражах. Штрафы, туда-сюда... дать легально стены - не только тут, а набережную, чтобы стало красочно», - предложил художник.

«Почаще бы так, а то рисовать негде», - отметил участник фестиваля Никита Николаев.

Организаторы считают, что у фестиваля «Текстура» есть будущее и он может стать традиционным. Для него нужны стена, краски и желание уличных художников оставить яркий след.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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