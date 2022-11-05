Столичный иллюзионист явил пензенцам все виды магии

05.11.2022 | 19:30

Вход в зал Центра культуры и досуга на один вечер стал порталом в мир магии. Со своим музыкально-иллюзионным шоу из Москвы приехал Рафаэль Зотов.

«Полеты, превращения, левитация, освобождение, ментальная магия - все виды магии», - фокусник.

Настоящему волшебнику под силу заставить левитировать что угодно.

Гастроли Рафаэля и его команды расписаны до апреля, это уже шестой театральный сезон. Каждые выходные новый город России получает свою порцию чудес. Следующий после Пензы - Псков.