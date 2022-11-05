Столичный иллюзионист явил пензенцам все виды магии

Вход в зал Центра культуры и досуга на один вечер стал порталом в мир магии. Со своим музыкально-иллюзионным шоу из Москвы приехал Рафаэль Зотов.
«Полеты, превращения, левитация, освобождение, ментальная магия - все виды магии», - фокусник.
Настоящему волшебнику под силу заставить левитировать что угодно.
Гастроли Рафаэля и его команды расписаны до апреля, это уже шестой театральный сезон. Каждые выходные новый город России получает свою порцию чудес. Следующий после Пензы - Псков.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀