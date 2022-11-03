Общество

В пензенскую поликлинику поступил новый диагностический аппарат

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В поликлинике областного центра спецвидов медицинской помощи внедряют инновационные методы диагностики, контроля за состоянием кожных покровов. В учреждение поступил программно-аппаратный комплекс, который значительно повысит качество помощи пензенцам с различными заболеваниями, такими как псориаз или атопический дерматит.

«Еще одно направление - очень важное! - аппарат за счет искусственного интеллекта помогает в первичном выявлении меланоцитарных новообразований. Самое страшное - это меланома», - уточнил главный врач областного ЦСВМП Сергей Рыбалкин.

Заболевание, по данным онкологов, в последнее время прогрессирует, становится все больше пациентов со злокачественными образованиями. Поэтому даже самое маленькое пятнышко, появившееся на коже, требует пристального внимания. При помощи нового оборудования контролировать процесс в разы проще, да и картина получается полной.

«Прикладываю - информация передается на монитор, и на мониторе в режиме реального времени видно образование в увеличенном размере», - показала врач-дерматовенеролог Элина Кулакова.

Специалист - одна из четырех, которые прошли обучение и теперь могут работать на программно-аппаратном комплексе. Таким оборудованием могут похвастаться далеко не в каждом регионе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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