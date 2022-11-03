В Пензе стартовала акция «Большой этнографический диктант»

03.11.2022 | 18:15

Для тех, кто получает образование в XXI столетии или уже получил его ранее, международная просветительская акция - отличный повод блеснуть интеллектом и эрудицией. У всех участников мероприятия цели и мотивы одни и те же. В областной Лермонтовской библиотеке мозговой штурм организовали для студентов пензенского IT-колледжа.

«Я решила проверить свои знания в культуре, истории и вообще в целом», - пояснила участница акции Оксана Карина.

Большой этнографический диктант проводится в очном и онлайн-формате с 3 по 8 ноября. Отвечают на вопросы, заполняя бумажные бланки, в основном те, кто не смог зарегистрироваться на официальном сайте акции из-за его большой загруженности. Другой способ - ставить галочки в нужных ячейках в интернете, если страница работает без сбоев.

Участники в возрасте до 16 лет отвечают на 20 вопросов, старше - на 30. Время для всех одинаковое - 45 минут.

«Я думаю, при достаточном уровне эрудиции и подготовки ответить смогут все: и школьники, и студенты, и взрослые люди», - отметила ведущий библиотекарь группы книгохранения областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Ирина Афонина.

Максимальное количество баллов, которое могут набрать участники, - 100. Результаты этнографического диктанта станут известны 11 ноября, их можно узнать на сайте акции www.miretno.ru.