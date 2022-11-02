Общество

В Пензе провели мастер-класс для персонала социальных учреждений

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На мастер-классе по уходу за пожилыми и маломобильными людьми решили действовать от противного и сначала показали, как не надо кормить пациентов. Но, судя по аккуратным движениям работников учреждений социального обслуживания (дома интернатов, инвалидов, ветеранов), заботиться о своих подопечных там умеют.

«Неприятно, когда без индивидуального подхода быстренько накормили как попало и побежали дальше. Здесь видно, что есть над чем работать. У нас люди находятся на обслуживании, должно оставаться человеческое», - отметил директор Золотаревского дома-интерната Сергей Гришенев.

Семинар организован столичным фондом. Его представитель Оксана Авдеева ведет такие курсы по всей России: учит, как правильно ухаживать за лежачими больными, переворачивать их в кровати, сажать в инвалидную коляску.

«Не навредить ни проживающему, ни ухаживающему персоналу - правильная работа. Часто довольно большой спектр вспомогательных средств (скользящие простыни, доски для перемещения) в учреждениях есть, но персонал не умеет ими пользоваться. Наша практика основана на этом», - сообщила специалист стационарного дела.

На мастер-классах большое внимание уделяют и вопросам психологии тех, кто ухаживает за недееспособными людьми.

«Только через пропускание через себя определенных манипуляций можно передать другому и правильно научить», - пояснила Оксана Авдеева.

«Семинар проводится в рамках реализации проекта по созданию системы долговременного ухода, реализуемого в рамках нацпроекта «Демография». Сотрудники должны все время повышать свою квалификацию. Они обучаются в разных образовательных организациях, но этот семинар очень ориентирован на практику», - уточнил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Казаков.

Помощь, оказываемая в соцучреждениях, после таких мастер-классов должна стать еще качественнее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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