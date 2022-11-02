Пензенцы стали победителями и призерами престижных конкурсов

02.11.2022 | 19:45

Проекты, над которыми работали пензенцы, завоевали награды на престижных туристских конкурсах. Первый, «Диво России», проходил в Твери - участники представляли видеоролики. Жители Сурского края в разных номинациях заняли четыре третьих места и два первых.

Работы Ольги Белугиной стали лучшими сразу в двух номинациях.

«Они действительно были сильнее, чем у конкурентов. Кроме того, что оценивалось качество видеоролика, еще оценивалась презентация», - рассказала победительница конкурса.

Все призеры и победители будут представлять Пензенскую область в финале международного конкурса «Диво Евразии». Он состоится в Новосибирске в первой половине декабря.

Татьяна Печенова показала себя с лучшей стороны на фестивале «Туристический сувенир». Жительница Городищенского района заняла второе место в номинации, сделав аромакулон. Теперь ее ждет финал.

«Слеплен из глины, небольшой, применяются эфирные масла. Может пригодиться в машине, можно повесить в комнате», - показала призер конкурса.

«У нас есть замечательные музеи, хорошие природные рекреации. Все зависит от человеческого потенциала. Если есть люди, которые горят своим делом, то и интерес будет повышен», - заключил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Анна Моисеева, специалист администрации Сердобска, заняла первое место на конкурсе знатоков, проходившем в онлайн-режиме.