Минздрав и поликлиника заплатят компенсацию детям-диабетикам

02.11.2022 | 08:51

В Пензенской области для обеспечения больных детей необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями потребовалось вмешательство прокуратуры. Нарушения выявили в Пензе и нескольких районах.

Так, в областном центре два маленьких пациента, больных сахарным диабетом, не были своевременно обеспечены медицинскими изделиями. Суд обязал ГБУЗ «Городская детская поликлиника» и региональное министерство здравоохранения в солидарном порядке компенсировать им моральный вред.

Известно, что решения уже вступили в силу, но сумма возмещения не разглашается.

Проблемы с обеспечением детей-диабетиков возникли и в Иссинском районе. Там рецепты на датчики непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови для двух пациентов выписали лишь после внесения прокурором представления в местную участковую больницу.

Права детей нарушили также в другом муниципальном образовании.

«Проверкой прокуратуры Бековского района выявлен факт непринятия ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница им. А. И. Настина» мер к обеспечению шестилетнего ребенка из многодетной семьи лекарственными препаратами «Депакин Хроносфера» и «Кеппра», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Средства не закупили, поскольку их не было в аптеках. Главврачу внесли представление, но и после этого необходимых действий не предприняли.

В итоге прокурор обратился в суд, служители Фемиды возложили на медицинское учреждение обязанность обеспечить ребенка лекарствами. После этого они наконец были приобретены, ребенок получил лечение.