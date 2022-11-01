Общество

В Пензенской области в каникулы будут работать 156 лагерей

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В пришкольном лагере «Радуга» в Чемодановке осенние каникулы проведут 70 девчонок и мальчишек. Смена длится всего 5 дней, принимали всех желающих.

«Уже были, тут весело. Дома скучно сидеть», - пояснили отдыхающие в лагере Варвара Карчева и Анастасия Косолапкина.

У юных чемодановцев каникулы получатся очень насыщенными: каждый день - экскурсии и мероприятия, уже стартовал конкурс песни.

Здесь отдыхают ученики не только начальных классов. В лагерь пригласили и тех, кто постарше.

«Мы работаем вожатыми, танцуем, поем песни, развлекаемся с детьми», - рассказала школьница Валерия Жидкова.

Мероприятия прерываются на завтрак, обед, полдник и сон. Принимают детей в 8:30, отпускают в 18:00.

«Сюда может попасть любой желающий, но приоритет отдается детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они приходят в лагерь бесплатно. Остальные платят 169 рублей, родительская плата - всего 20 рублей», - сообщила начальник пришкольного лагеря «Радуга» Надежда Екушова.

Во время осенних каникул в регионе будут работать 156 лагерей с дневным пребыванием детей. В Пензе не открыли ни одного.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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