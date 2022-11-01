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В Пензе открылась конференция «Христианство и педагогика»

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В Пензе открылась VI Международная научная конференция «Христианство и педагогика. История и современность». В здании семинарии собрались филологи, психологи, богословы, философы, преподаватели. В течение двух дней они будут представлять свои доклады.

Сфера интересов профессора московского Свято-Тихоновского университета Татьяны Скляровой - современные технологии и возможности, которые они предоставляют для развития религиозного образования.

«Оперативность создания программ, курсов, повышения квалификации, чтобы она была доступна всем на территории Российской Федерации. Цифровая платформа, онлайн-курсы, возможность связаться с экспертом посредством цифровых инструментов и дальше решать задачи, которые стоят перед православным образованием», - пояснила Татьяна Склярова.

«Конечно, есть отдельные темы, но конференция в принципе педагогическая. Магистратура при Пензенской духовной семинарии - педагогическая, поэтому основная направленность конференции - педагогика», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Собравшиеся примут участие в заседании круглого стола Учебного комитета Русской православной церкви. Его возглавит протоиерей Максим Козлов, специально приехавший из столицы.

«Высшее духовное образование должно идти путем аккредитации, повышения уровня и создания системности, которая была бы самовоспроизводящейся, не зависела от внешних факторов. Мы идем этим путем, наращивая количество духовных школ, получивших государственную аккредитацию, и, верю, уровень и качество образования», - сообщил председатель комитета РПЦ.

Доклады конференции объединят в сборник. Со временем он будет доступен в электронном виде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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