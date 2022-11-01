В мэрии ответили на предложение убрать «лежачий» светофор

01.11.2022 | 08:45

Представители администрации Пензы отозвались на обращение горожанки, предложившей демонтировать «лежачий» светофор на пересечении улиц Максима Горького и Московской. Ответ опубликовали в сообществе Penzainform.ru во «ВКонтакте» в понедельник, 31 октября.

Напомним: конструкция появилась в Пензе в 2017 году. При установке утверждалось, что многие пересекают проезжую часть, глядя в телефоны, и такое новшество повысит безопасность движения. На светофор под ногами потратили более 1 млн рублей.

Однако вскоре начались поломки, и к настоящему времени конструкция пришла в абсолютно запущенный вид. Элементы облезли, заржавели, местами разбились.

В мэрии рассказали, что светодиодную подсветку, дублирующую работу светофора, установило ООО «Пензенская инновационная компания». Гарантия на оборудование от завода-изготовителя составляла два года, за это время многократно возникали разные неисправности.

«Принято решение о демонтаже данного оборудования и восстановлении плиточного покрытия. Выполнение работ запланировано на III квартал 2023 года. Если у Вас остались вопросы, обратитесь, пожалуйста, в отдел обеспечения дорожного движения в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы по телефону: 99-90-15», - обратились к пензячке.