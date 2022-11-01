Клиника «Варикоза нет» 2 года работает для пензенцев

01.11.2022 | 15:00

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» весь ноябрь принимает поздравления по случаю двухлетия работы в Пензе. За это время пациентами клиники стали более 6 000 человек, сделано свыше 1 000 лазерных процедур.

В клинике «Варикоза нет» работают 4 оперирующих флеболога, так что прийти на консультацию можно в удобное время, назначенных лечебных процедур не придется ждать неделями.

Высококвалифицированные специалисты используют диагностическое оборудование экспертного класса. Для работы с ним требуется отдельная профессиональная переподготовка. Врачи клиники «Варикоза нет», которые проводят УЗДС, сами и оперируют, поэтому они наиболее внимательны к тем параметрам и особенностям вен, которые принципиально важны для будущего вмешательства.

В основе варикоза - нарушения или повреждения клапанного аппарата сосудов конечностей. К косметическому дефекту в виде звездочек, сеточек, узлов присоединяются отеки, тяжесть в ногах, распирающие боли.

Если не начать лечение, на смену отеку придут трофические изменения, тромбофлебит и тромбоз - самое грозное осложнение варикоза. Внутри кровеносных сосудов формируются сгустки крови, препятствующие свободному кровотоку. В связи с этим возможна миграция тромбов и дальнейшая тромбоэмболия легочной артерии, которая ведет к серьезным осложнениям вплоть до летального исхода.

На первичном приеме врач-флеболог проведет визуальный осмотр, выяснит симптомы проявления заболевания и выполнит ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног, в котором к УЗИ добавлено допплерографическое исследование.

В клинике «Варикоза нет» применяют малоинвазивные способы лечения варикозной болезни. Эндовенозная лазерная коагуляция и склеротерапия не требуют госпитализации, хирургических разрезов, не оставляют долго заживающих рубцов и шрамов. Уже через 15 минут после окончания операции можно уйти домой. Пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить как раньше, только качество жизни будет совсем на другом уровне.

По случаю двухлетия весь ноябрь клиника приглашает пройти диагностику и лечение варикозной болезни по специальным праздничным условиям:

- прием флеболога и УЗИ вен ног - 500 рублей вместо 2 000;

- скидки на лазерное лечение до 20%;

- комплекс анализов, лечебный трикотаж и год наблюдения у лечащего флеболога в подарок *;

- для иногородних пациентов пребывание в гостинице в течение суток - бесплатно *.

Контактные данные: г. Пенза, ул. Водопьянова, 1; телефон 8 (8412) 35-12-12, сайт varikozanet58.ru. Лицензия ЛО-58-01-002445 от 28.10.2020.

* При проведении лазерного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.