В Пензе около 80 школьников сразились на турнире RoboEvolution

31.10.2022 | 20:25

Инновации, искусственный интеллект, «живые» машины - вот что вдохновляет участников соревнований. Уже в пятый раз Пенза приглашает любителей достижений современности на открытый региональный турнир RoboEvolution.

В 2022 году со своими запрограммированными на победу «приятелями» во Дворец детского и юношеского творчества приехали около 80 школьников из районов области, а также городов других регионов, чтобы продемонстрировать свои навыки робототехники. Номинации разделили по возрасту.

«Ребятам из 3-5-х классов нужно перевезти кубики в правильной последовательности (черные и белые(, у 6-8-х задача усложняется: им необходимо отсортировать кубики уже нескольких цветов (красный, черный, белый и так далее). Есть также у нас ребята, которые занимаются на других образовательных конструкторах, уже ближе к электронике, - им нужно запрограммировать робота, чтобы он преодолел трассы разных видов», - сообщила старший методист ДДЮТ г. Пензы Анна Карпунина.

Еще одна интересная номинация - «Квест». Ее особенность в том, что задание для участников станет сюрпризом и роботов им нужно собрать на месте, запрограммировав под специальную задачу.

Евгений Базин увлекся робототехникой еще в 1-м классе, а в прошлом году уже соревновался с другими ребятами и занял два призовых места.

«Есть специальная программа, в которую уже заложены какие-то ресурсы, с помощью которых идет создание программы. Робот создается на плате Arduino, там, в принципе, тоже даются готовые датчики, просто требуется подключить правильно провода», - рассказал участник соревнований Евгений Базин (г. Пенза).

Есть всего две попытки. Подопечным участников проехали определенные трассы с препятствиями, но на этом испытания не заканчивались - дальше роботы следовали по лабиринту, чтобы без аварий вернуться на исходную точку.

Обладателям самых точных и аккуратных машин вручили дипломы и памятные призы.