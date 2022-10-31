Sun Pharma реализует новые программы социальной политики

31.10.2022 | 10:00

Завод «Биосинтез» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий на территории страны. Более 60 лет он поставляет продукцию на российский и зарубежный рынки.

Представители руководства компании с многолетней историей отметили, что социальная политика, направленная на повышение защищенности и благополучия сотрудников, их удовлетворенности и лояльности, традиционна для предприятия.

После присоединения к ГК Sun Pharma (четвертой по величине фармацевтической компании в мире, специализирующейся на дженериках) предприятие активно реализует новые программы социальной политики, постоянно ведет работу над их обновлением, улучшением условий и вовлеченности большого круга сотрудников.

Наиболее востребована сотрудниками программа «Компенсация питания», в рамках которой компания частично субсидирует обеды в столовой.

Программа «Санаторно-курортное лечение, оздоровление и летний отдых детей» позволяет работникам получать путевки для себя и детей по программе «Мать и дитя» на посещение курортных учреждений страны по минимальной цене, так как основную сумму компенсирует предприятие. Кроме того, на школьников выделяются путевки в летние лагеря, компания оплачивает 90% стоимости. Многодетным и приемным семьям, детям-инвалидам и одиноким родителям путевки предоставляются бесплатно.

Программа «Признание заслуг и награждение лучших работников» позволяет выразить благодарность сотрудникам и наградить ежегодно более 200 из них.

Также организуются и частично финансируются мероприятия, посвященные профессиональному празднику - Дню химика. Награждаются специалисты, проработавшие на производстве более 20 лет, они получают выплаты к профессиональному празднику и юбилейным датам.

С Sun Pharma новый импульс получили программы, направленные на поддержку и развитие профессиональных навыков коллектива. В рамках корпоративного обучения организуются вебинары, курсы, обучение и переподготовка людей.

Большое внимание уделяется выпускникам вузов и колледжей, которые приходят работать в компанию, - для таких молодых людей действует программа «Молодой специалист», предусматривающая материальную и профессиональную поддержку в течение трех лет.

Есть и такие льготы, как доставка на предприятие в ночные смены, предоставление парковочных мест, компенсация стоимости мобильной связи для определенных категорий сотрудников. К новогодним праздникам дети работников получают сладкие подарки и билеты на театральные представления.

Соревнования между профессиональными командами и различные конкурсы, направленные на повышение корпоративной культуры и вовлечение персонала, становятся новой традицией.