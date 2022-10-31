Пензенским призывникам рассказали, как попасть в научную роту

Жителям Пензенской области, подлежащим призыву в период с 1 ноября по 31 декабря, рассказали, как попасть на службу в научные подразделения.
Как уточнили в региональном военкомате, для зачисления в такую роту новобранец должен соответствовать следующим критериям:
- иметь высшее образование по интересующим Минобороны России специальностям с общим средним баллом успеваемости не ниже 4,5 или являться студентом, обучающимся по этим же специальностям;
- быть получателем стипендий Президента РФ или Правительства РФ;
- являться победителем конкурсов и олимпиад, автором научных публикаций и трудов;
- быть соавтором научных работ, выполненных по грантам Минобороны России или представляющих особое значение для Минобороны России;
- иметь категорию годности по состоянию здоровья не ниже Б-4.
В осеннюю кампания из Пензенской области планируется призвать около 1 000 мужчин. Отсрочка будет предоставляться в том числе работникам ИТ-компаний - молодым людям до 27 лет с высшим образованием и стажем работы в ИТ-компании не менее одного года.
Солдат могут направить в любую точку России, за исключением тех областей, которые попали в зону проведения СВО. Однако возможна отправка в приграничные территории (Белгородскую, Ростовскую, Курскую области).
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