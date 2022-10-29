В пензенских ТСЖ будут применять опыт развития добрососедства

29.10.2022 | 19:30

В Пензе может появиться больше добрых соседей и просто активных и неравнодушных жителей многоквартирных домов, потому что есть конкретный опыт, как добиться успеха в подобной деятельности, который можно позаимствовать и применить.

В Москве состоялся всероссийский форум «Социальные практики добрососедства», где приняла участие председатель совета товариществ собственников жилья Октябрьского района Пензы. Программа съезда была насыщенной и включала ряд стратегический сессий и проведение экспертных дискуссионных площадок.

«Выступало очень много известных людей, например, зампред комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Разворотнева Светлана Викторовна, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской гордумы Козлов. Очень интересные практики», - рассказала председатель совета ТСЖ Октябрьского района Зарина Рыбалкина.

Участники ознакомились с реализацией нескольких успешных проектов по развитию добрососедских отношений в многоквартирных домах, когда, в частности, застройщик специально оставляет свободные помещения, где жильцы затем могут сами организовывать тематические или спортивные занятия, встречи, праздники. Идей много.

В Пензе подобные программы только начинают развиваться. Тем не менее Рыбалкина поделилась управленческими находками по формированию устойчивых взаимосвязей между жильцами.

«Субботник - такое мероприятие, куда выходит очень много народа, даже те, кто является квартиросъемщиком. Обычно на них ругаются, а у нас есть такие, которые восемь лет снимают квартиру (дому - десять), и они всегда выходят, даже с детьми, приучают их», - привела пример председатель многоквартирного дома.

Обо всех услышанных практиках и идеях Зарина Рыбалкина планирует рассказать своим коллегам в сфере управления многоквартирными домами.