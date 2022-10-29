Общество

В пензенских ТСЖ будут применять опыт развития добрососедства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе может появиться больше добрых соседей и просто активных и неравнодушных жителей многоквартирных домов, потому что есть конкретный опыт, как добиться успеха в подобной деятельности, который можно позаимствовать и применить.

В Москве состоялся всероссийский форум «Социальные практики добрососедства», где приняла участие председатель совета товариществ собственников жилья Октябрьского района Пензы. Программа съезда была насыщенной и включала ряд стратегический сессий и проведение экспертных дискуссионных площадок.

«Выступало очень много известных людей, например, зампред комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Разворотнева Светлана Викторовна, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской гордумы Козлов. Очень интересные практики», - рассказала председатель совета ТСЖ Октябрьского района Зарина Рыбалкина.

Участники ознакомились с реализацией нескольких успешных проектов по развитию добрососедских отношений в многоквартирных домах, когда, в частности, застройщик специально оставляет свободные помещения, где жильцы затем могут сами организовывать тематические или спортивные занятия, встречи, праздники. Идей много.

В Пензе подобные программы только начинают развиваться. Тем не менее Рыбалкина поделилась управленческими находками по формированию устойчивых взаимосвязей между жильцами.

«Субботник - такое мероприятие, куда выходит очень много народа, даже те, кто является квартиросъемщиком. Обычно на них ругаются, а у нас есть такие, которые восемь лет снимают квартиру (дому - десять), и они всегда выходят, даже с детьми, приучают их», - привела пример председатель многоквартирного дома.

Обо всех услышанных практиках и идеях Зарина Рыбалкина планирует рассказать своим коллегам в сфере управления многоквартирными домами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте