В Пензе развернули традиционную осеннюю ярмарку

29.10.2022 | 18:30

Фермеры из 14 районов области съехались на традиционную осеннюю ярмарку. По приемлемым ценам горожане могут приобрести здесь натуральную продукцию: овощи, фрукты, мед, муку, крупы, колбасы, мясо.

«Сахар - по более низким ценам, чем в магазинах. У нас три сахарных завода, мы обеспечиваем около 8% производства сахара всей Российской Федерации. Горожане могут его свободно купить», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.

Посетители начали подтягиваться с утра. Пока одни только осматривались, другие успели отовариться.

«Пришли продукты посмотреть, цены. Очень хорошие цены, абсолютно разные, надо покупать только здесь. Почаще такие ярмарки надо, спасибо организаторам», - оценили пензенцы.

Впервые на сельскохозяйственной ярмарке показали себя представители Федеральной службы исполнения наказаний.

«Мы не так давно стали заниматься посадкой картофеля, у нас большие планы на будущее по развитию данного вида деятельности», - рассказал руководитель УФСИН по Пензенской области Игорь Киреев.

«Наша продукция только натуральная, без химии. Также у нас крупы, мука - все собственного производства», - отрекомендовал заместитель начальника по производственной деятельности колонии-поселения № 12 Дмитрий Полянсков.