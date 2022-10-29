Министр культуры области ответил на вопросы пензенских волонтеров

29.10.2022 | 20:00

Площадкой «Диалог на равных» завершился форум, объединивший добровольцев города и области, которые задействованы в сфере культуры. Активисты приняли участие в различных мастер-классах, в разработке и продвижении креативных идей и проектов.

«Культурно-массовые мероприятия, сохранение культурного наследия, его популяризация, командообразование», - перечислила региональный руководитель добровольческого движения «Волонтеры культуры» Анастасия Гаврина.

«Форум помогает осознать цели и задачи, которые можно поставить себе и реализовать», - пояснила волонтер культуры Анна Шишкова.

На вопрос о собственных конкретных целях министр культуры Сергей Бычков ответил, что не планирует в своей жизни ничего на годы вперед, сосредоточен на «здесь и сейчас» и ближайшем обозримом будущем.

Другой участник попросил охарактеризовать работу пятью словами. По словам чиновника, его деятельность - команда, эмоции, праздник, ответственность, опыт. А затем последовал вопрос на засыпку: когда построят цирк, ведь уже в школу успели пойти и закончить, а его все нет.

«Я несколько раз был на площадке, смотрел, на сегодняшний день работы идут - может быть, не так быстро, как хотелось бы. Я надеюсь, что в следующем году будет бюджетное финансирование, которое позволит завершить ремонт», - сообщил Сергей Бычков

В форуме приняли участие около 100 волонтеров культуры, а всего таких добровольцев в Пензенской области - почти 1 500.