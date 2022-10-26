Региональные предприятия решили привлечь к обеспечению военных

26.10.2022 | 09:44

Малые предприятия регионов, в том числе Пензенской области, подключат к обеспечению военнослужащих необходимым снаряжением. Соответствующее распоряжение дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, его слова приводят федеральные СМИ.

«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», - заявил Мишустин на совещании президента с координационным советом по обеспечению потребностей войск.

Власти намерены подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, и организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

Предполагается, что снаряжение и другое специальное оборудование для военных будет «современным, удобным и эффективным».

Ранее жители Пензенской области пожаловались на обмундирование, предоставляемое мобилизованным гражданам.

«Почему же сейчас мужу в артучилище выдают старье?» - поинтересовалась одна из интернет-пользовательниц у губернатора Олега Мельниченко.

Ей сообщили, что обмундирование военнослужащим выдается со складских запасов Министерства обороны РФ. «Перед отправкой мобилизованные получат дополнительную экипировку», - подчеркивается в ответе.