Пензенцев предупредили об опасности водоемов в межсезонье

26.10.2022 | 18:33

Пора бросать якоря и ставить лодки на зиму. В области подходит к завершению навигационный сезон. По документам, он закроется 1 ноября. Если после того владельцы судов выйдут на воду, то им административные наказания грозить не будут, но куда страшнее другое.

«Возможны обледенение основных узлов маломерных судов, потеря судового хода и трагедии с опрокидыванием», - предупредил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

В период межсезонья пруды и озера продолжают быть источниками повышенной опасности. Чаще всего в группу риска в это время попадают рыбаки, которые в погоне за уловом неоправданно рискуют собственной жизнью. Числятся в сводках происшествий и дети. В преддверии осенних каникул сотрудники МЧС призывают родителей следить, где находятся их дети, и не оставлять без присмотра малолетних вблизи рек.

«Особое внимание будет уделено периоду становления льда. Мы активно работаем с правительством Пензенской области и готовим постановление губернатора, которое ограничивает выход людей на лед толщиной менее семи сантиметров», - отметил Сергей Петрунин.

Пока что сотрудники центра ГИМС продолжают патрулировать водные объекты и готовы прийти на помощь терпящим бедствие.