Пензенских водителей предупредили о наледи на дорогах

26.10.2022 | 11:36

В ближайшие дни в Пензенской области ожидаются ночные заморозки. Также возможно выпадение осадков и образование наледи на дорогах.

О том, что автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными, напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

«Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства. Это должен учитывать каждый участник дорожного движения. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений», - предупредили в Госавтоинспекции.

Согласно прогнозу Пензенского гидрометеоцентра, в четверг, 27 октября, ночью температура воздуха опустится до -1...-3. Днем +2...+4, переменная облачность.

Ночью 28-го числа прогнозируется 0...+2 градуса, а днем - +3...+5. Также ожидается переменная облачность.