Отсрочку для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов опровергли

26.10.2022 | 19:39

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил журналистам, что не разговаривал сегодня, 26 октября, с депутатом Ниной Останиной.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Министерство обороны РФ приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их жен составляет более 22 недель, а также отцов детей-инвалидов.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», - написала в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Нина Останина.

Парламентарий подчеркнула, что взамен их попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации». Панков опроверг информацию, которую распространила Останина.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», - заявил Панков.

Чуть позже Останина сообщила журналистам, что они с Минобороны РФ просто не поняли друг друга, поэтому она «преждевременно» сообщила о новых правилах отсрочки для отцов двоих детей и детей-инвалидов.

«Договорённость была - одна сторона выполнила, а другая нет... Может, честь мундира не позволила... Но это не по-офицерски», - сказала Останина.