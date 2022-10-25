В Кузнецке уберут поваленные местными жителями качели

25.10.2022 | 08:32

Власти Кузнецка объяснили, почему новые качели во дворе одного из домов на улице Белинского простояли только год, после чего были повалены. Вопрос обсудили на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 24 октября.

Ранее местный житель в соцсетях опубликовал фото упавшей на землю конструкции. По его мнению, она оказалась недолговечной из-за неправильной установки. Однако выяснилось, что в разрушениях виноваты люди.

«Они не упали, их выдрали ночью с четверга на пятницу!» - доложили главе кузнецкой администрации Сергей Златогорскому.

«То, что у нас люди «добрые» есть, понятно», - отозвался он.

«Это уже второй раз. Понятно, что эти качели не такие, как были раньше, которые на два метра в землю вкапывались. Хотя они с завода, они сертифицированные. До весны мы все сняли, качели увезем», - добавила сотрудница администрации.

Златогорский сыронизировал, что следующая жалоба будет на исчезновение качелей.

«Объясните людям, что весной вы их поставите», - поручил мэр.