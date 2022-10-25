Общество

Утверждены новые правила проверки водителей на алкоголь

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На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства РФ.

С 1 марта 2023 года в России вступают в силу новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

«Утвердить прилагаемые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения», - указано в документе.

Согласно новым правилам, должностные лица, контролирующие безопасность движения и эксплуатации транспорта в присутствии понятых, или с применением видеосъемки могут провести проверку водителя при наличии соответствующих оснований.

В документе уточнены и причины, из-за которых должна быть проведена проверка на алкоголь. К ним отнесли: запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, резкое изменение кожи лица в цвете, нарушение речи, или несоответствующее в ситуации поведение.

Кроме того, теперь водителя смогут отправить на медицинское освидетельствование даже при отрицательном тесте на алкоголь.

Аналогичные меры в отношении находившегося за рулём гражданина могут быть предприняты, если он откажется от прохождения освидетельствования или не согласен с его результатами.

В Пензенской области в текущем году произошло 91 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. В результате подобных происшествий 28 человек погибли, 122 получили травмы.

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