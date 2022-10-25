Пензенцев предупредили о влиянии солнечного затмения на человека

25.10.2022 | 18:15

Пензенские студентки ждали солнечное затмение, подгадали время, чтобы в этот момент оказаться на улице, но обещанного шоу, когда Луна закрывает около 70% Солнца, не увидели. Все испортила погода.

Жителям многих других регионов повезло, но и пензенцам после 13:00 ненадолго показалось, будто пасмурное небо потемнело еще больше и наступили сумерки.

Наблюдал человек затмение или нет, оно влияет.

«Как бы раскачка идет. Солнце - это ян, Луна - инь, раскачка в биосфере, космосфере Земли начинает нас здесь очень сильно затрагивать. «Трястись» будут деньги, финансы, материально-бытовой уровень», - предупредил астропсихолог Николай Денисенко.

25 октября открывается так называемый «коридор затмений», который продлится до лунного 8 ноября. По мнению астропсихолога, благостным и спокойным это время назвать нельзя, но его можно пройти с пользой для себя.

«Коридор затмений» необходимо проживать ровно, гармонично, не делать никаких резких движений, не рекомендуются покупки, какие-то кардинальные шаги в жизни делать не надо, операции - тоже (за исключением тех, которые срочные)», - рассказал Николай Денисенко.

Это солнечное затмение - последнее в 2022 году. В следующий раз примерно такое же природное явление ожидается в ноябре 2040-го.