Общество

Бездомные развели помойку за оградой Покровского храма

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Никаких сомнений в причастности бомжей к созданию свалки у пензенцев нет. Помойку бродяги развели у ограды Покровского храма. Жители улицы Калинина часто вынуждены наблюдать за гражданами без определенного места обитания, но с явно выраженной моделью поведения.

«Видел, может быть, неделю назад я там человека, он стоял, собирал милостыню, такой неопрятный, неряшливый. Да, они там бывают, и какие-то крики вечерами, ночами - бывает такое», - рассказал мужчина.

Замусоренную территорию журналисты «Службы 11» снимали в дождь - холодно, бродяги попрятались. Когда солнечно, они и у храма сидят, и остановки поблизости оккупируют.

Бомжи перебираются с места на место, оставляя следы пребывания: объедки, тару, - формируют свалку. Как за оградой Покровского храма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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