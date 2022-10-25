Бездомные развели помойку за оградой Покровского храма

25.10.2022 | 21:09

Никаких сомнений в причастности бомжей к созданию свалки у пензенцев нет. Помойку бродяги развели у ограды Покровского храма. Жители улицы Калинина часто вынуждены наблюдать за гражданами без определенного места обитания, но с явно выраженной моделью поведения.

«Видел, может быть, неделю назад я там человека, он стоял, собирал милостыню, такой неопрятный, неряшливый. Да, они там бывают, и какие-то крики вечерами, ночами - бывает такое», - рассказал мужчина.

Замусоренную территорию журналисты «Службы 11» снимали в дождь - холодно, бродяги попрятались. Когда солнечно, они и у храма сидят, и остановки поблизости оккупируют.

Бомжи перебираются с места на место, оставляя следы пребывания: объедки, тару, - формируют свалку. Как за оградой Покровского храма.