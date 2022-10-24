В Спасске арестовали мужчину, обматерившего продавцов в магазине

24.10.2022 | 11:25

В Спасске арестовали 43-летнего местного жителя, который нецензурно выражался в сетевом магазине.

4 октября мужчина пришел за продуктами и стал вести себя неподобающим образом - нагло, вызывающе. Под руку попались продавцы.

Одна из сотрудниц супермаркета попросила посетителя прекратить материться, но тот оставил ее слова без внимания.

Женщина не вытерпела и обратилась в правоохранительные органы с требованием наказать горожанина за мелкое хулиганство в общественном месте.

Во время рассмотрения дела сам он свою вину не признал, заявив, что в тот день вообще не приходил в магазин.

В итоге суд встал на сторону женщины и назначил хулигану наказание в виде административного ареста сроком 15 суток, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.