В пензенской гимназии открыли класс героя Василия Глазунова

24.10.2022 | 20:26

Имя уроженца Сердобского уезда, легендарного военачальника, первого командующего воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенанта, дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова теперь будет носить класс в гимназии № 53. Рассказывая о земляке, ребята из 2 «Б» понимали не только выпавшую им честь, но и всю прилагающуюся к этому ответственность.

«Чтобы была дисциплина, чтобы не нарушать ее, хорошо учиться, запоминать, что говорит Инна Александровна», - отметил второклассник Арсений Салитов.

«Искали материал про Василия Афанасьевича Глазунова, потом мы его систематизировали, коротко о нем составили рассказ. Они готовили не только про Глазунова, но и про своих родственников, прабабушек, прадедушек, которые принимали активное участие во время Великой Отечественной войны и в тылу. И все это работает на одно направление - патриотизм», - сообщила классный руководитель 2-го класса «Б» гимназии № 53 Инна Малова.

Это уже второй класс, открывшийся в Пензе в рамках регионального проекта, инициаторами которого выступили областная ассоциация школьных музеев и военно-историческое общество.

«Мы ставим цель не только открывать героев, например, Пензенской области в Пензе, мы их будем открывать в других районах. А героев с районов мы будем открывать в Пензе, чтобы детишки знали полностью всех своих героев», - объяснил председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

До конца года в области должно появиться еще четыре класса героя.