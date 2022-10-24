В Пензе организовали бесплатные лекции для любителей астрономии

Для пензенских любителей астрономии организовали бесплатные лекции. Реконструкция планетария пока не завершена, и занятия проходят в Звездном зале областной библиотеки имени Лермонтова на проспекте Строителей.
Так, 27 октября в 18:00 состоится разговор на тему «Знойная Венера: как СССР покорял нашу злобную соседку».
Пензенцам расскажут, почему Венеру называют сестрой Земли, какой он - мир второй планеты, как туда добрались советские аппараты и что удалось открыть. Также в программе следующие вопросы:
- исследования Венеры современными автоматическими межпланетными станциями;
- Венера в представлениях художников;
- есть ли жизнь на Венере;
- возможности колонизации;
- как наблюдать Венеру.
«На лекцию приглашаются все увлеченные внеземным, взрослые и дети старше 6 лет! Лекция бесплатная! Средняя продолжительность - 1 час 30 минут. Адрес: пр-т Строителей, 168а, 2-й этаж», - сообщается в группе Пензенского планетария во «ВКонтакте».
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