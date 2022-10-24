Пензенцев попросили не проходить мимо лежащих на улице пьяных

24.10.2022 | 12:15

В Пензенской области за летние месяцы бригады скорой выезжали к пьяным жителям более 4 000 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Специалисты подчеркнули, что состояние алкогольного опьянения не повод для отказа в экстренной медицинской помощи и не стоит проходить мимо лежащих на улице граждан, которые находятся без сознания после употребления спиртного.

«Многие считают, что если человек сам напился до такого состояния, то только на нем лежит ответственность за последствия этого безрассудного поступка. Но оставлять его на солнцепеке или морозе - это все равно, что дать ему умереть», - отметили в минздраве.

Пензенцам рассказали, как действовать в таких ситуациях.

Для начала нужно убедиться, что человек употреблял алкоголь, от него пахнет спиртным. Далее необходимо оценить примерный возраст «пострадавшего», проверить дыхание (должно быть равномерным, 15-20 раз в минуту), пульс (хорошо или плохо прощупывается), осмотреть голову (имеются ли повреждения).

Нелишним будет попытаться растормошить гражданина, похлопав по щекам, потянув за ухо, понаблюдать за реакцией.

Скорую помощь нужно вызвать, если:

- выпивший пенсионного возраста или инвалид;

- находится в бессознательном состоянии;

- на голове свежие следы от ударов, синяки, кровь, земля;

- у выпившего была рвота или слишком редкое, частое, шумное, свистящее дыхание;

- он не может говорить, не реагирует на боль.

Таким гражданам нужна помощь врачей, так как у них или отравление алкоголем, или сочетание опьянения с черепно-мозговой травмой.

До приезда медиков, если пьяный в сознании, необходимо усадить его, не давать уснуть, отвлекая разговорами. Можно дать понюхать нашатырный спирт, растереть уши, чтобы улучшить кровоток.

Людей без сознания нужно положить на бок, не оставлять одних, чтобы при возникновении рвоты они не захлебнулись ею.

«Если человек в алкогольном опьянении социально опасен (буен, агрессивен, берет нож в руки или бросается на прохожих), необходимо вызвать полицию до приезда бригады скорой помощи», - рассказали в минздраве.