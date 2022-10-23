Мобилизация: как узнать место службы призванного

23.10.2022 | 15:20

Жителям Пензенской области рассказали, где мобилизованный может получить справку о месте прохождения военной службы.

Она необходима в разных случаях. Один из них - если работодатель хочет перечислить своему мобилизованному сотруднику материальную помощь и требует от него документ о прохождении службы.

«Эта справка выдается кадровым органом в воинской части, куда направляется военнослужащий», - сообщает канал «Объясняем.рф».

Уточняется, что в учебной части такую справку могут не выдать, если военнослужащий зачислен в другую часть, а в учебную направлен только для подготовки.

«После прохождения подготовки до отправки в зону СВО военнослужащий обязательно будет направлен в свою часть, где сможет получить указанную справку», - пояснили специалисты.