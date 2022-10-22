Жены мобилизованных пензенцев создали свое сообщество

22.10.2022 | 18:30

Муж Елены Киткиной был в составе первой группы военнослужащих, которую сформировали в Пензенской области из числа мобилизованных и отправили в Южный федеральный округ. Он был участником второй чеченской кампании и имеет боевой опыт, но его призыв стал неожиданностью для семьи.

Есть от чего впасть в отчаяние, но Елена вместо того нашла в телеграм-каналах таких же, как она, чьих мужей призвали защищать Родину. Образовалась закрытая группа из 92 женщин.

«Чтобы не писали мусор. Мы не хотим обсуждать правительство, мы хотим говорить, например, непосредственно о льготах, потому что действовать по одному сложнее, а когда нас много, нас слышат», - пояснила супруга мобилизованного.

В этой же группе состоит и Фатиха Беккулова. Была знакома с Еленой еще до мобилизации, вместе водят сыновей в детский сад. Муж Фатихи был призван позднее и сейчас находится на учебных сборах.

«Пусть даже не про какие-то проблемы, а просто поговорить, поддержать - очень эта группа нужна», - отметила женщина.

«Нам уже позвонили из детского сада, прислали форму заявления, которое я должна написать. Мне нужно будет сходить в военкомат, взять справку, что мой супруг мобилизован, и я не буду больше оплачивать содержание своего ребенка в детском саду. За это большое спасибо», - рассказала Елена Киткина.

Что касается прочих мер поддержки семьей мобилизованных, то их пообещали привести в исполнение в ближайшее время.