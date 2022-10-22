В пензенском УМВД рассказали, как ведется управление нарядами

22.10.2022 | 17:30

К сотрудникам полиции пришли представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, чтобы проверить работу группы управления нарядами, которую в обиходе привыкли называть «02».

«Несколько операторов принимают звонки от граждан. Старший - дежурный по управлению нарядами. Реагируем на все сообщения, особенно на те, которые требуют незамедлительного оперативного вмешательства», - пояснил оперативный дежурный по управлению нарядами ДЧ УМВД России по г. Пензе Александр Федящин.

Люди в погонах не только рассказали о специфике своей службы, но и объяснили проверяющим, как действует система «Безопасный город». Видеокамеры, установленные на входных дверях подъездов многоэтажек, также доступны для просмотра представителям МВД.

«В течение суток, в любое время, попав в неприятную, сложную ситуацию, вы можете набрать либо со стационарного телефона, либо 102 и 112 по сотовому, и в течение буквально нескольких секунд дежурный ответит. Вам помогут - сотрудники полиции всегда рядом», - сообщил представитель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Михаил Шахов.

По итогам проверки общественники положительно оценили работу подразделения полиции.