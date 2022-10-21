Общество

Учащиеся пензенского лицея посетили объекты «РКС-Пенза»

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С 2014 года Горводоканал является партнером одного из пензенских лицеев в реализации образовательного проекта «IT-деревня». Его цель - привлечь учащихся к реальным производственным проектам, экспериментальной работе на новейшем оборудовании и к предпринимательской деятельности при помощи объединения ресурсов образования, науки, бизнеса и государства.

Под руководством директора по качеству «РКС-Пенза» Александра Флягина лицеисты работают над проектом под названием «Влияние условий приготовления на свойства флокулянтов».

20 октября в рамках своей научно-исследовательской работы ребята посетили очистные сооружения канализации города Пензы и лабораторию. В ходе экскурсии по территории предприятия они познакомились с принципом работы очистных сооружений, а также узнали основные технологии и процессы исследования и очистки воды.

«Для нас было важно и интересно узнать принципы работы очистных сооружений и лаборатории, потому что главная цель нашего проекта состоит в изучении физико-химических особенностей приготовления растворов полимеров и в подборе оптимальных условий приготовления растворов флокулянта. Этот раствор может использоваться как для водоподготовки, так и для очистки сточных вод», - рассказал ученик 10-го класса.

Реализация данного проекта на практике позволит усовершенствовать методы приготовления раствора флокулянта и сократить его потребление, что приведет к экономии средств.

Со своей стороны, «РКС-Пенза» сможет внедрить данную технологию в свое производство. Например, на предприятии уже используются экспрессные методы оценки работы очистных сооружений, разработанные учащимися лицея на основе подобных совместных проектов.

А пока впереди у ребят проведение множества экспериментов и защита проекта в апреле 2023 года.

«РКС-Пенза» заинтересовано в дальнейшем плодотворном партнерстве с лицеем. Участие в подобных образовательных проектах - это возможность для старшеклассников подойти осознанно к выбору своей будущей профессии. Возможно, кто-то из них в будущем придет работать к нам на предприятие молодым, но уже опытным специалистом», - отметил директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

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