Из Пензы отправили очередной груз солдатам в зону СВО

21.10.2022 | 18:22

В зону специальной военной операции отправился еще один караван. Благодаря жителям всей Пензенской области, предприятиям, поддержке районных администраций собрали продукты питания (в особом почете - тушенка), экипировку, спальные матрасы. По-прежнему актуальны теплые вещи, термобелье. Дефицит - тактические рукавицы.

«Нужны дизельные генераторы, бензина там у мужиков нет, а танки все заправляются солярой, поэтому всегда есть возможность взять и заправить генератор. Блиндажи и палатки, в которых живут сейчас наши ребята, нужно отапливать, чтобы не болели и не хватали астматических и легочных заболеваний. Нужно тепло прежде всего», - объяснил председатель правления региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

Участник первой чеченской кампании в составе спецназа внутренних войск Рафик Шабаев уже не раз участвовал в сборе сводного гуманитарного груза. Ему помогали жители и его родного села Индерка, и всего Сосновоборского района, а также Кузнецка и Пензы. Теперь впервые сам вместе с другими ветеранами боевых действий повез груз. Связь с военнослужащими держат постоянно.

«Настрой боевой, конечно, победим - это 100%, тут даже сомнений никаких нет. У нас народ многонациональный, все национальности помогают. У нас огромная страна. Я думаю, мы победим нацизм на корню», - заявил Рафик Шабаев.

Также вместе с грузом свои письма со словами поддержки и рисунки послали дети со всей области. Хорошим подспорьем в выполнении поставленных задач станет и «УАЗ-Патриот», который передал бойцам один из пензенских народных избранников.

Конвой отправился в путь. Он должен прибыть к месту назначения уже вечером субботы, 22 октября.