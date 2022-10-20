В ноябре изменится дата выплаты пенсий

20.10.2022 | 08:57

В ноябре ряд пожилых граждан получат положенные им выплаты не в привычную дату. Изменения в график будут внесены из-за продолжительных выходных дней. Специалисты указали, что это связано с праздником - Днем народного единства 4 ноября.

Вся страна будет отдыхать с 4 по 6 ноября включительно, поэтому большинство организаций, в том числе банки и почтовые отделения, работать не будут.

Как уточнили в ПФР, из-за этого могут быть внесены изменения в график выдачи пенсий россиянам. Тем, кто привык получать выплаты четвертого числа, деньги должны будут поступить чуть раньше или позже.

В Пенсионном фонде России напомнили, что дата зачисления пенсии и иных социальных выплат на счет пенсионера, открытый в кредитной организации, и установленная дата доставки - разные понятия.

«Дата зачисления пенсии на счет соответствует графику финансирования пенсий, который составляется ежемесячно с учетом выходных и праздничных дней, чтобы пенсия каждого получателя была зачислена не позднее установленной ему даты доставки», - указано на сайте ПФР.

Доставка пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи производится по графикам, составленным отделениями почтовой связи и согласованным с пенсионным фондом. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении.