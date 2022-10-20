У жительниц Пензенской области вырос спрос на процедуру ЭКО

20.10.2022 | 11:24

В регионе увеличены нормативы по проведению экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 214 случаев.

Как пояснили в ТФОМС Пензенской области, это связано с высокой потребностью в данной процедуре. Всего на 2022 год запланировано проведение 1 087 процедур ЭКО за счет средств ОМС.

Кроме того, количество случаев заместительной почечной терапии при лечении в дневном стационаре по территориальной программе ОМС увеличено до 1 242.

Также вырос и объем лабораторных исследований на выявление COVID-19 - c 162 тыс. до 267 тыс. Это связано с высокой потребностью в проведении данного анализа.

Вопросы по оказанию медицинской помощи по медицинскому страховому полису можно задать на горячую линию единого контакт-центр в сфере ОМС по Пензенской области 8-800-100-80-44 (звонок бесплатный). С 9:00 до 18:00 она действует в режиме ответа страхового представителя, в остальное время - в режиме автоответчика с возможностью оставить голосовое сообщение.