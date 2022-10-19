В Пензенской области объявили режим чрезвычайной ситуации

В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение 18 октября подписал губернатор Олег Мельниченко.
«Основанием считать значительный материальный ущерб, нанесенный сельхозпроизводителям и экономике вследствие переувлажнения почвы», - говорится в тексте документа.
Уточняется, что из-за дождей погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров.
Границами зоны ЧС определена территория Пензенской области. Ответственным за проведение мероприятий по ее ликвидации назначен первый зампред правительства - министр сельского хозяйства Роман Калентьев.
Режим будет действовать до особого распоряжения.
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