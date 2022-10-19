Стало известно о выплате «подъемных» мобилизованным от Минобороны

19.10.2022 | 20:40

Специалисты портала «Объясняем.рф» подготовили очередные ответы на вопросы связанные с мобилизацией.

Будут ли выплачиваться «подъемные» мобилизованным?

В части, касающейся Минобороны России, гражданам, призванным по мобилизации, осуществляется единовременная выплата «подъемных» при переезде на новое место военной службы в населенный пункт в другом регионе в связи с назначением на воинскую должность в размере одного оклада денежного содержания (оклад по воинской должности и оклад по воинскому званию). Расстояние, на которое осуществляется переезд, не имеет значения.

Моего мужа мобилизовали, полагаются ли мне и детям какие-то выплаты?

Меры социальной поддержки, включая денежные выплаты, устанавливаются на региональном уровне. Подробнее узнать о них можно, позвонив на горячую линию 122 в вашем регионе.

Является ли отец членом семьи, если он в разводе с матерью мобилизованного гражданина?

Членами семьи военнослужащего являются в том числе его отец и мать, даже если они находятся в разводе.