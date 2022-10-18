Общество

В Пензе внесут изменения в правила использования адресных указателей

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 18 октября, депутаты приняли проект изменений правил благоустройства и соблюдения чистоты.

Как доложил и. о. начальника управления ЖКХ Ильдар Усманов, скорректированы такие понятия, как малые архитектурные формы, знаки адресации и фасадные флагштоки.

В частности, под малыми архитектурными формами подразумеваются беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, лавочки, арки, декоративные ограждения, скульптуры из растений, навесы, киоски, павильоны, урны, бетонные полусферы, оборудование и покрытие детских и спортивных площадок.

Проект предусматривает использование унифицированных знаков адресации, обозначающих наименование элементов улично-дорожной сети (аллея, бульвар, магистраль, переулок, площадь, проезд, проспект, разъезд, спуск, тракт, тупик, улица, шоссе), элементов объектов адресации (номера зданий, сооружений, земельных участков, типов зданий (дом, корпус, строение, шахта)). При этом они должны располагаться на фасадах зданий и сооружений независимо от назначения и формы собственности недвижимости.

Также документ перечисляет все условия, которые должны соблюдаться при размещении знаков адресации.

Что касается фасадных флагштоков, то под ними подразумеваются конструкции для установки флагов на стены зданий и сооружений.

Проект не вызвал бурного обсуждения депутатов, однако один из них поинтересовался: «Кто должен размещать указатели улиц и где они должны быть?» На это докладчик уклончиво ответил: «Я считаю, что это полномочия города. Посмотрим, проработаем вопрос».

Окончательно проект должен быть принят на сессии городской думы.

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