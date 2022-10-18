Лагерь «Романтик» передают Пензенскому району

18.10.2022 | 15:32

Судьбу лагеря труда и отдыха «Романтик» обсудили депутаты Пензенской городской думы во вторник, 18 октября.

Лагерь, находящийся на балансе областного центра, планируется передать в собственность Пензенского района.

Начальник управления муниципального имущества города Мария Почевалова доложила, что «Романтик» длительное время законсервирован.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался: «В свое время горадминистрация планировала возобновить его работу. С чем связана передача?» Почевалова ответила, что у Пензенского района там в планах строительство школы или детского сада.

«А почему мы сами не пытаемся его продать? Мы хоть раз выставили его на продажу, чтобы получить деньги за территорию или помещения?» - задал вопрос депутат Юрий Зиновьев.

Как выяснилось, лагерь в план приватизации не включали и на аукцион не выставляли.

«В отношении данного объекта всегда было понимание того, что он в дальнейшем будет использоваться для строительства школы или детсада в Пензенском районе», - отметила Мария Почевалова, уточнив, что такое понимание было у регионального правительства.

Окончательно судьбу «Романтика» депутаты гордумы должны решить на сессии.