Общество

Лагерь «Романтик» передают Пензенскому району

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Судьбу лагеря труда и отдыха «Романтик» обсудили депутаты Пензенской городской думы во вторник, 18 октября.

Лагерь, находящийся на балансе областного центра, планируется передать в собственность Пензенского района.

Начальник управления муниципального имущества города Мария Почевалова доложила, что «Романтик» длительное время законсервирован.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался: «В свое время горадминистрация планировала возобновить его работу. С чем связана передача?» Почевалова ответила, что у Пензенского района там в планах строительство школы или детского сада.

«А почему мы сами не пытаемся его продать? Мы хоть раз выставили его на продажу, чтобы получить деньги за территорию или помещения?» - задал вопрос депутат Юрий Зиновьев.

Как выяснилось, лагерь в план приватизации не включали и на аукцион не выставляли.

«В отношении данного объекта всегда было понимание того, что он в дальнейшем будет использоваться для строительства школы или детсада в Пензенском районе», - отметила Мария Почевалова, уточнив, что такое понимание было у регионального правительства.

Окончательно судьбу «Романтика» депутаты гордумы должны решить на сессии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте