Общество

Более трети вызовов пензенцев по номеру 112 оказались ложными

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За 30 дней сентября жители Пензенской области 61 922 раза позвонили на экстренный номер 112. 24 419 вызовов оказались ложными. Такие данные озвучили в областном пожарно-спасательном центре.

«Номер 112 является единым номером вызова экстренных оперативных служб: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательной службы, службы «Антитеррор». Звонок можно сделать со стационарного или мобильного телефона, в том числе с нулевым балансом и даже если в телефоне нет сим-карты», - уточнили в центре.

Сигнал поступает в региональный центр обработки экстренных вызовов, операторы принимают и обрабатывают запросы со всей территории области.

Те, кому требуется помощь, могут не только звонить на 112, но и отправлять СМС, причем как на русском, так и на английском, немецком, французском языках.

«Бывают случаи, когда люди обращаются в службу 112 Пензенской области с просьбой оказать помощь близким, которые попали в беду в другом регионе. Любой звонок, любое сообщение о происшествии не останется без внимания», - подчеркнули спасатели.

Пензенцам еще раз напомнили, что за ложный вызов пожарных, полицейских, медиков и других спецслужб предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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