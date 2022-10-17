Жители поселка назвали бесполезным маршрут Подлесный - Чемодановка

17.10.2022 | 18:36

Новый межмуниципальный маршрут, созданный в Пензенской области, большинству жителей оказался не нужен - потому что ведет не туда, куда надо людям. Транспортное сообщение пытались наладить для жителей поселка Подлесного Бессоновского района. Около трех лет в населенный пункт вообще никакие автобусы не ходили. И вот людей ждет маршрутка № 120.

«Планируется в этом году понедельник и среда. С утра в 8:20 отсюда отправление, в 9:00 оттуда, и после обеда в 14:00 отсюда, в 14:40 - оттуда», - рассказал водитель маршрутки Ринат Хабибулин.

Однако в Volkswagen к Ринату никто не садится. Все потому, что маршрутка готова возить людей из Подлесного в Чемодановку. А жители села говорят, им надо в областной центр.

«Что не так? Доехать до Чемодановки, там стоять, ждать, потом только на Пензу - во-первых. Во-вторых, население все прописано в Бессоновке, в больницу ездят все в Бессоновку - не успевают. Это сколько пересадок надо делать!» - объяснил житель п. Подлесного Александр Жуков.

Подлесный - поселок небольшой, официально прописано меньше ста человек. По факту людей здесь гораздо больше, рядом строятся и строятся коттеджи. У обеспеченных жителей машины, а у большинства пенсионеров личного транспорта нет. И о маршрутке они мечтают, но не о такой, какую пустили.

«Неудобно получается: им нужно доехать до Чемодановки, там ждать вторую маршрутку, на этой второй маршрутке доехать до автовокзала. Пусть бы даже отсюда они большую сумму взяли, но довезли бы до города», - предложила жительница п. Подлесного Светлана Щербакова.

Несколько лет назад в Подлесный маршрутка ходила раз в неделю. Но даже это людей устраивало, потому что возила она в Пензу и обратно. Жители просят, пусть новый маршрут будет проложен не в Чемодановку.

«На Север, там все у нас, все магазины, базы, аптеки, там бессоновские автобусы все идут», - заявила жительница п. Подлесного Наталья Минх.

На глазах съемочной группы 11 канала в Volkswagen Рината не сел ни один человек - ни из Чемодановки в Подлесный, ни на обратном пути.