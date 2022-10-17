В Пензе школьники представили изобретения на фестивале науки

17.10.2022 | 20:52

Каждый из участников фестиваля науки может заслужить аплодисменты в качестве награды за свою работу, креатив, решительность. В строительном университете собрались школьники-исследователи. Ребята представляют и защищают проекты. Ученики разделены на несколько возрастных групп.

«У нас четыре направления основных: прикладные науки, естественные, общественные и социально-гуманитарные науки, и строительство, архитектура и дизайн. Основная цель - популяризация науки среди молодежи и не только. Нам хотелось бы простым, доступным языком рассказать молодым исследователям, что наука - это интересно, что ей стоит заниматься», - отметила организатор фестиваля науки Мария Акимова.

Шляпу-бант создала Анна Юрасова. Девушка говорит, что такой головной убор в обыденной жизни вряд ли можно носить. Для театральных постановок и модных показов - идеальный вариант.

«Работала над ним три недели, использовала технику бумажной пластики. Самое трудное было подобрать идею. Брала большой лист ватмана, вырезала на нем разные детали и скручивала бумагу», - рассказала участница фестиваля науки.

А Егору Рожкову ближе техническое творчество. Он вместе со своим руководителем собрал необычный прибор и назвал его «ультразвуковой левитатор». Молодой человек уверен: аппарату можно найти практическое назначение.

«На фабриках, заводах - чтобы брать мелкие частицы, например клеить дисплеи для телефонов», - объяснил Егор Рожков.

Фестиваль науки трехдневный. После школьников свои проекты будут представлять студенты. Лучших изобретателей пригласят на церемонию награждения.