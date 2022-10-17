Пензенцы начали спорить по поводу условно съедобных грибов

17.10.2022 | 18:17

Это теперь в палате пусто, а буквально накануне в ней лежали пациенты, отравившиеся ядами грибов. Двух женщин-родственниц доставили в токсикологическое отделение. В разгар сезона «тихой охоты», когда рыжики, маслята продают буквально на каждом углу, они купили дары леса, засолили и спустя время отведали.

«Свинушки, или коровьи губы, считаются условно ядовитыми грибами, поэтому их не нужно кушать. Возникает гемолиз, то есть склеивание эритроцитов, и забиваются сосуды сгустками, тромбами», - сообщила и. о. зав. отделением токсикологии клинической больницы им. Г. А. Захарьина Людмила Павлючик.

В случае если есть сопутствующие хронические заболевания, дело может дойти и до реанимации. Такие пациенты - любители грибов тоже были в отделении. В 2022-м 12 человек госпитализировали с признаками интоксикации.

Пока врачи спасают жизни отравившимся, в соцсетях разворачиваются дискуссии по поводу некоторых мясистых шляпок.

«Кто коровья губа называет, кто свинушка, а результат один. Кстати, необязательно, что яд будет действовать сразу», «Гадость это, и на вкус тоже гадость редкая, зачем их собирать и уж тем более есть, непонятно», «Всю жизнь мы кушали и кушаем, живы и здоровы», «Название свинушка знаете почему? До войны из этого гриба бабки-знахарки настой делали, так от этого настоя в свинарнике мухи дохли. Вот поэтому и свинушка!» - отметили комментаторы.

Медики говорят, что лучше избегать употребления в пищу грибов, которые относятся к группе условно съедобных или вообще ядовитых. Незачем испытывать на прочность свою печень, ведь именно этот орган принимает удар на себя.

«Обязательно сдать анализы, биохимию крови проверить надо, не повредилась ли печень», - предупредила Людмила Павлючик.

После капельниц и препаратов, как правило, на четвертый-пятый день состояние пациента, отравившегося ядами грибов, становится удовлетворительным.