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Общество

Пензенцам рассказали о признаках осенней аллергии у детей

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С наступлением холодов активизируются определенные аллергены, которые могут стать причиной так называемой осенней аллергии у детей.

О признаках заболевания, его профилактике и лечении рассказала аллерголог-иммунолог отделения консультативно-диагностической помощи городской детской поликлиники Елена Фадеева. Рекомендации врача размещены на сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

Чаще реакция на внешний аллерген проявляется в виде кожной сыпи, покраснения и сильного зуда, внезапного кашля, одышки, обильного слезотечения, чихания, заложенности носа или длительного насморка.

«Триггером такого состояния у детей может выступать пыльца растений. Попадая через дыхательную систему в организм, она вызывает активацию работы иммунитета, который начинает усиленно производить антитела, атакующие аллерген. В результате такой реакции организма в кровь выделяется гистамин», - поясняет врач.

Раздражителями могут быть лебеда, амброзия, полынь, календула, подсолнечник. Пыльца растений, цветущих до октября-ноября, может разноситься с ветром на несколько сотен километров.

По словам Елены Евгеньевны, осенью продолжают цветение и некоторые декоративные цветы-аллергены: астры, бархатцы, гортензия, розы, георгины. При сухой и ветреной погоде их пыльца может находиться в воздухе до самых морозов.

Аллергенами порой оказываются и цветущие комнатные растения. Так, камелия, азалия, декабристы, каланхоэ, цикламен, антуриум могут спровоцировать контактный дерматит или конъюнктивит.

Другим мощным провокатором аллергии у ребенка специалист называет плесень, которая возникает в закрытых помещениях с высокой влажностью: ванной комнате, подвале. Кроме того, плесневые грибы появляются в дождливую погоду под опавшей листвой, в стволах деревьев, травяном мусоре.

Осенними провокаторами аллергических реакций - ринита, бронхиальной астмы - могут стать микроскопические клещи, быстро размножающиеся при высокой влажности воздуха.

С наступлением отопительного сезона сухой и теплый воздух в помещениях отрицательно влияет на состояние слизистой у некоторых детей и способствует беспрепятственному попаданию аллергена в дыхательные пути. Та же пыль, которая не вызывала реакции летом, может спровоцировать негативную реакцию.

В осенне-зимний период у детей нередко наблюдается и так называемая холодовая аллергия, напоминающая контактный дерматит. Причиной может быть ветер с низкой температурой, морозный воздух, употребление слишком холодных напитков. Реакция проявляется обычно через 20-60 минут после охлаждения кожи.

«Родители могут заметить признаки холодовой аллергии при нахождении ребенка на улице: внезапно появляются насморк, кашель, слезятся глаза. Могут отмечаться зуд, чувство жжения на лице, руках, отек тканей, появление красной сыпи, волдырей. При возвращении в помещение зуд и отек сходят, но верхний слой кожи может шелушиться»,- уточнила аллерголог.

Аллергические реакций в детском организме очень схожи с симптоматикой ОРВИ и сезонной простуды. Различить их можно по характерным признакам:

- головная боль часто бывает при вирусной инфекции, крайне редко при аллергии;

- першение и боль в горле, отек слизистой, налет на миндалинах указывают на острое респираторное заболевание или ангину;

- боль в мышцах, слабость, разбитость, ухудшение сна менее характерны для аллергии;

- чихание - преимущественно признак аллергии, но может встречаться и при простуде. Если в комнате сухой воздух, слизистая носа высыхает и препятствует нормальному дыханию;

- насморк может встречаться при обоих состояниях, но при вирусной инфекции выделения через несколько дней становятся более густыми, могут изменить цвет на желтый или зеленый, а при аллергии практически всегда остаются прозрачными и жидкими;

- боль в глазах, резь, слезотечение, покраснение, светобоязнь могут встречаться в обоих случаях, но чаще проявляются при аллергии.

При появлении перечисленных симптомов самое правильное решение - незамедлительно обратиться к педиатру, а при необходимости посетить аллерголога-иммунолога. Окончательный диагноз может быть выставлен после осмотра и обследования.

«В качестве профилактики аллергических реакций у детей в осенне-зимний сезон специалист советует ограничивать контакты с потенциальными аллергенами, не забывать проветривать помещения и чаще делать влажную уборку», - рекомендует Елена Фадеева.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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