Пензенские школьники продолжают отправлять письма солдатам

17.10.2022 | 18:51

Треугольные конверты получали от своих близких солдаты Великой Отечественной войны. Теперь же ученики школ Пензенской области выражают на бумаге слова поддержки тем, кто защищает Родину в ходе спецоперации.

Более 700 работ принесли дети в штаб «Мы вместе» в рамках всероссийской благотворительной акции.

«Она запустилась совсем недавно. К нам начали поступать первые письма, надеемся что не последние. Я просто уверен, что такая моральная, психологическая помощь необходима в наше неустойчивое, подвешенное время», - рассказал руководитель регионального штаба «Мы вместе» Никита Светкин.

«Все школьники нашей области хотят мирного неба и желают поддержки, говорят самые теплые слова, искренние. Мы считаем, это важно. Я желаю больше смелости, мужества, здоровья, быть осторожнее и с честью и достоинством нести службу, защищать свою Родину», - отметила юнармеец Александра Шувалова.

Среди школьников есть те, для кого ситуация в стране имеет особенное значение. Родину защищают их родственники.

«Папа и дядя. Я писала всем солдатам, потому что они вместе и вместе мы сила. Поэтому писать, я считаю, нужно каждому солдату», - подчеркнула участница движения «Большая перемена» Виктория Эргашева.

Участие в акции приняла и одна дошкольница. Полине Федотовой еще нет и трех лет, но она уже стала частью доброго и значимого движения.

Письма отправят на следующей неделе вместе с гуманитарной помощью, но штаб с радостью примет и новые рисунки, поделки и пожелания в конвертах. Время от времени их будут посылать участникам спецоперации.