Пензенец стал претендентом на звание лучшего участкового страны

17.10.2022 | 21:07

Работа у него такая - по домам ходить, следить за порядком на вверенной ему территории. Участковый уполномоченный полиции проверяет, не нарушает ли кто мирный покой граждан.

Возвращаясь в рабочий кабинет после обхода неблагополучных квартир, майор полиции Эдуард Стрелков продолжает держать связь с жителями, заявления принимает. На его участке проживает более девяти тысяч пензенцев.

«Это люди со своими судьбами и проблемами. Служба участкового построена на общении. Поэтому важно в любое время дня и ночи быть на связи. Самое главное в моей работе - это доверие жителей и любовь к своему делу», - сообщил участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Эдуард Стрелков.

Он победитель второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый», по итогам голосования занял первое место среди 10 претендентов. Службу в органах Эдуард Владимирович начал в 1995 году, имеет более 30 поощрений и благодарностей. И теперь ему предстоит от Пензенской области побороться за звание лучшего участкового страны.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.