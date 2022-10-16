В пензенских храмах объявили сбор денег для беженцев

16.10.2022 | 13:11

Пензенцы могут пожертвовать деньги беженцам, пострадавшим мирным жителям и людям в трудной жизненной ситуации.

О сборе средств объявила Пензенская епархия.

Деньги от прихожан будут принимать все храмы и монастыри региона 16, 23 и 30 октября.

Такой сбор средств объявлен по всей России. Ранее церкви страны уже принимали пожертвования на нужды беженцев и пострадавших мирных жителей из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Собранной суммы хватило, чтобы несколько месяцев поддерживать граждан, обеспечивать их вещами, жильем, медицинской и юридической помощью.

«К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться», - цитирует Пензенская епархия циркулярное письмо от Управления делами Московской патриархии.