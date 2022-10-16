В магазинах отметили резкое увеличение продаж сахара и тушенки

16.10.2022 | 11:49

После объявления частичной мобилизации в России резко выросли продажи продуктов длительного хранения.

Исследователи подсчитали, что с 19 сентября по 2 октября спрос на сахар и тушенку увеличился более чем на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 70% больше продали сахара, на 58% - мясных консервов, на 45% - риса.

«По мнению аналитиков, покупатели скупают продукты про запас, чтобы защититься от роста цен. Также ажиотаж связан с мобилизацией: мужчины собирают продовольствие в дорогу», - пишет РБК.

Сотрудники розничной торговли успокоили граждан: дефицита не предвидится, на складах сформирован достаточный запас продовольственных товаров первой необходимости.

В марте, после объявления специальной военной операции на Украине, жители Пензенской области столкнулись с нехваткой продуктов длительного хранения: сахара, круп, других товаров. Из-за ажиотажного спроса опустели полки супермаркетов и магазинов. Тогда, оценивая обстановку, мэр Кузнецка поделился мнением, что дефицит в головах, и призвал граждан сохранять здравомыслие, не скупая товары впрок.