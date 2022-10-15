Житель Пензенской области стал бездомным после семейного скандала

15.10.2022 | 13:20

Житель Спасского района вынужден был обратиться в суд, чтобы попасть в свой дом после ссоры с бывшей женой.

Каждый из супругов имел в собственности половину дома, где они жили. Однако брак распался, пара развелась, но продолжала жить под одной крышей.

Между бывшим мужем и женой нередко вспыхивали скандалы, и после одного из них сельчанин хлопнул дверью и ушел. Когда он возвратился, то оказался перед закрытой дверью. Пока экс-муж отсутствовал, бывшая супруга сменила замок на калитке и отказалась дать ключ от входной двери.

Владелец половины дома обратился к служителям Фемиды за защитой своих прав и подал иск.

Суд посчитал, что женщина нарушила конституционное право гражданина на жилище, и обязал ее не чинить бывшему супругу препятствий в пользовании жилым домом, а также передать ему дубликат ключей от калитки и входных дверей.